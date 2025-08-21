Casoria, nascono gli sportelli arcobaleni: ecco di cosa si tratta Un punto di riferimento contro le discriminazioni di genere

Casoria mette un altro tassello contro le discriminazioni: nascono gli “Sportelli Arcobaleno” e i “Rifugi Arcobaleno”.

L’Ambito Territoriale Sociale N18 (Casoria – Casavatore – Arzano) ha pubblicato un Avviso di Manifestazione di interesse per l’istituzione e/o il potenziamento e il funzionamento degli “Sportelli Arcobaleno” (Centri Antidiscriminazione) e dei “Rifugi Arcobaleno” (Case di Accoglienza Arcobaleno).

Queste strutture, previste dalla Legge Regionale n. 37/2020 e inserite nel Registro regionale istituito dalla Regione Campania, rappresentano un presidio fondamentale per il sostegno a chi subisce discriminazioni o violenze legate all’identità di genere o all’orientamento sessuale.

Gli Sportelli Arcobaleno offriranno ascolto, orientamento e supporto, mentre i Rifugi Arcobaleno garantiranno accoglienza e protezione, integrandosi in una rete regionale di contrasto alle discriminazioni.

Casoria, comune capofila dell’Ambito N18, ha avviato il piano per tali servizi, con l’Amministrazione Bene che ha deciso di cogliere questa opportunità, selezionando un partner qualificato tra gli enti del Terzo Settore con esperienza nel settore, in modo da partecipare all’Avviso pubblico regionale. Il termine per presentare i progetti è fissato al 20 ottobre 2025 e non comporta alcun onere economico per i Comuni dell’Ambito. Un’iniziativa seguita dal Settore Servizi Sociali del Comune e dell’Assessorato alle Politiche Sociali rappresentato da Marianna Morra.

Il sindaco di Casoria e Legale Rappresentante dell’Ambito N18, Raffaele Bene, pone grande fiducia in questo nuovo percorso: “Il nostro impegno sul tema dei diritti e della lotta alle discriminazioni è costante. Siamo tra i primi comuni della Campania ad attivare processi concreti in questa direzione e vogliamo diventare ancora di più un punto di riferimento per l’intera provincia di Napoli. Lo facciamo da sempre in sinergia con attori istituzionali e con associazioni come Antinoo Arcigay Napoli di Antonello Sannino, con cui condividiamo la visione di una comunità più inclusiva e sicura per tutti.”

L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di politiche sociali attuate dal Comune di Casoria e dall’Ambito N18, orientate alla prevenzione, alla protezione delle vittime e alla promozione di una cultura del rispetto.

Il Comune invita le organizzazioni interessate a presentare la propria candidatura per partecipare in partenariato al bando, contribuendo così a costruire una rete territoriale di protezione e sostegno.