Castellammare di Stabia: pulizia caditoie fino a settembre Ecco le strade coinvolte

Proseguono a Castellammare di Stabia gli interventi di pulizia delle caditoie, con l’obiettivo di garantire il corretto deflusso delle acque piovane e prevenire criticità e allagamenti in caso di forti precipitazioni.

Il calendario degli interventi effettuati da Velia Ambiente, in programma tra agosto e settembre, interesserà in particolar modo la zona del centro antico, dopo l'intervento già effettuato in Villa Comunale.

Fino al 30 agosto i lavori riguarderanno: via Cosenza, piazza Principe Umberto, via Mazzini, via San Bartolomeo e via Gesù. Dall’1 al 6 settembre sarà la volta di via Coppola, salita De Turris, largo De Turris, piazza Fontana Grande e salita Piazza Grande. Dall’8 al 13 settembre i tecnici saranno invece al lavoro in via Santa Caterina, calata Magliano, largo Pace e via Viviani. Dal 15 al 20 settembre gli interventi proseguiranno lungo salita San Giacomo, via Licerta, via Moscogiuri e via Nuova Eremitaggio. Successivamente, dal 22 al 27 settembre, le operazioni interesseranno via Micheli, via Pergola e strada Rivo San Pietro. Infine, dal 29 settembre al 4 ottobre, la pulizia riguarderà via IV Novembre, via Regina Margherita, piazza Unità d’Italia e via Santa Maria dell’Orto.

Nelle prossime settimane sarà comunicato il nuovo calendario di interventi che riguarderanno le altre aree e quartieri di Castellammare di Stabia.