Pubblicata la gara per la linea 10 della metro: 3 fermate a Casoria Il sindaco Raffaele Bene: "L'occasione storica ora è realtà"

Per Casoria quella di oggi è una giornata storica. Parte ufficialmente la gara per la realizzazione della Linea 10 della Metropolitana, l’infrastruttura da 3,1 miliardi di euro che rivoluzionerà la mobilità dell’area metropolitana e che vedrà Casoria protagonista con ben tre fermate sul proprio territorio: Casoria-Casavatore, Casoria-Afragola e Casoria-Centro in piazza Domenico Cirillo, destinata a diventare il fulcro cittadino di questo nuovo asse di collegamento.

Il tracciato unirà la stazione Afragola Alta Velocità con Afragola, Casoria, Casavatore, il nord-est di Napoli fino a piazza Carlo III e, in una fase successiva, a piazza Garibaldi.

Dopo il via libera del consiglio superiore dei lavori pubblici, che a fine luglio ha approvato con prescrizioni il progetto, e la conferma dei finanziamenti al Comune di Napoli da parte del Mit, il progetto di Fattibilità Tecnico Economico è stato rivisitato da Eav e dai progettisti, consentendo l’avvio della gara per il progetto esecutivo e la realizzazione.

Il bando è stato pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: le offerte potranno essere presentate fino al 3 novembre.

Il finanziamento iniziale, pari a 1,2 miliardi di euro, consentirà la completa realizzazione funzionale della tratta “fondamentale” Afragola–Casoria–Napoli Di Vittorio, dove sorgerà la stazione di interscambio con la Linea 1.

“Per Casoria è una notizia di portata storica - dichiara il sindaco Raffaele Bene -. Tre fermate della Linea 10 nel nostro territorio significano collegamenti veloci con Napoli, l’aeroporto di Capodichino e la rete dell’Alta Velocità. È una trasformazione che migliorerà la vita quotidiana di migliaia di cittadini, riducendo tempi di spostamento, traffico e inquinamento, e aumentando la qualità complessiva della mobilità urbana”.

Bene sottolinea l’impatto strategico della stazione centrale: “Piazza Cirillo sarà un hub di connessione e sviluppo. Attorno ad essa potremo riqualificare spazi pubblici, incentivare nuove attività commerciali e rendere più attrattivo il cuore della città. Le altre due fermate garantiranno benefici concreti anche ai quartieri più periferici, integrando Casoria in un sistema di trasporto moderno ed efficiente”.

Il sindaco evidenzia anche il potenziale economico e sociale: “La Linea 10 porterà lavoro nella fase di cantiere e crescita nel lungo periodo. È un’occasione unica per far fare a Casoria un salto di qualità in termini di vivibilità, attrattività e competitività. Ora dobbiamo essere pronti a coglierne ogni opportunità”.

Bene conclude con un ringraziamento: “Questa è la prova che la sinergia istituzionale funziona. La Regione Campania, il Comune di Napoli, il MIT, Eav e tutti gli attori coinvolti hanno dato attenzione al nostro territorio. Come amministrazione faremo la nostra parte per accompagnare questa infrastruttura con interventi di riqualificazione e servizi, così da trasformare un grande progetto in un vero progresso per la città”.