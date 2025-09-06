Castellammare, interventi di ripristino del manto stradale: ecco dove Chiusura al transito veicolare e divieti di sosta dall'8 al 15 settembre 2025

Proseguono i lavori di ripristino del manto stradale a Castellammare di Stabia. Da lunedì 8 a lunedì 15 settembre sono previste modifiche alla viabilità cittadina e prevedono la chiusura al transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione forzata (h24) in diverse aree della città.

Gli interventi, quale seguito di precedenti lavori di scavo, interesseranno dall'8 al 12 settembre (dalle ore 6.00 alle ore 18.00): Via Cicerone, Via Alessandro Volta, Via Benedetto Croce, Via Luigi Einaudi (tratto tra Via D’Annunzio e Viale Europa). Dal 9 all'13 settembre (dalle ore 6.00 alle ore 18.00) lavori in corso a Via Francesco Petrarca, Via Guglielmo Marconi (tratto da Via Petrarca a Via Amato), Via Amato (da Via Marconi a Via Plinio il Vecchio), Via Plinio il Vecchio (tratto compreso tra Via Amato e fino al civico numero 6). Mentre dal 12 al 15 settembre (dalle ore 6.00 alle ore 18.00) operai in strada lungo Via Publio Marone Virgilio (tratto tra Via Einaudi e Via Petrarca).

Durante tutta la durata dei lavori il transito sarà consentito esclusivamente ai residenti per l’accesso a box e rimesse private.

"Si invitano i cittadini alla massima collaborazione e a prestare attenzione alla segnaletica stradale temporanea, al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori e garantire la sicurezza della circolazione".