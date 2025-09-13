Eav, collegamento per gli studenti della periferia Da lunedì sarà più semplice raggiungere le scuole del centro città

di Mario Pepe

Gli alunni della parte periferica della città, e che utilizzano i bus gestiti dall’Eav, da lunedì avranno la possibilità di raggiungere più comodamente le scuole ubicate al centro. Sarà infatti istituito, in forma al momento sperimentale, un interscambio tra la linea che parte da via Ruggiero e quella che collega la zona di Montedoro con la stazione centrale della Circumvesuviana, altre arterie del centro e via De Nicola.

È l’effetto di un’intesa raggiunta, grazie all’impegno profuso dall’amministrazione guidata dal sindaco Luigi Mennella, tra Comune ed Eav.

Tutto nasce dalle fitte interlocuzioni avute nelle ultime settimane dal vicesindaco Michele Polese e dall’assessore alla mobilità sostenibile Laura Vitiello con i vertici dell’azienda di trasporti, concretizzatesi nel corso di un incontro avvenuto nella sala giunta di palazzo Baronale, al quale hanno preso parte anche rappresentanti della polizia municipale, incontro durante il quale il nuovo dispositivo destinato a partire da lunedì in forma sperimentale è stato messo nero su bianco.

Nello specifico, i bus del mattino della linea F (prima partenza dal capolinea di via Ruggiero alle 7.20), una volta giunti alla rotonda autostradale, non imboccheranno via Cavallo per recarsi sulla Circumvallazione, ma si dirigeranno verso via Montedoro dove all’altezza dell’ospedale Maresca c’è la partenza della linea che serve le zone del centro cittadino, dove insistono diversi istituti superiori e scuole medie, consentendo agli alunni non più di attendere l’eventuale scambio a ridosso dell’incrocio via Cavallo-Circumvallazione, ma di effettuarlo direttamente al capolinea, potendo immediatamente salire sul mezzo ed evitare così di sostare in attesa al sole o sotto la pioggia.