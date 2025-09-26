Torre del Greco: riapre la tensostruttura La Salle Immediato l’intervento della ditta che ha di recente realizzato i lavori di riqualificazione

Mario Pepe

È durata soltanto poche ore la chiusura della tensostruttura La Salle, interdetta agli allenamenti nel pomeriggio di ieri dopo la scoperta di uno scollamento della parte calpestabile posta tra i campi da gioco e i corridoi laterali.

Immediato l’intervento della ditta che ha di recente realizzato i lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo di viale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che sollecitata dall’ente ha provveduto a ripristinare la piena funzionalità della struttura, nella quale già questo pomeriggio si terranno gli allenamenti delle società che occupano il polifunzionale (che sono Sporting Club Torregreco, Real Torre del Greco CS, Ginnastica Veseva, Parco Città e Hinna Mac 82).

L’occasione è utile per fare un punto della situazione legata all’intero panorama degli impianti sportivi cittadini: «Proprio oggi - afferma il vicesindaco Michele Polese - ha riaperto ufficialmente anche lo stadio Amerigo Liguori, dove sono in corso lavori di riqualificazione nella zona della tribuna Strino. Fino a domenica infatti si sfideranno le rappresentative provenienti da tutta Italia delle squadre di calcio composte dai medici che si contendono la Coppa Italia di categoria, iniziativa portata avanti dalla nostra consigliera delegata allo sport Valentina Ascione. Inoltre, proseguono spediti i lavori di completamento del palazzetto e della piscina comunale nella zona di viale Europa».

Sulla questione legata alla tendostruttura La Salle interviene anche il sindaco, Luigi Mennella: «Quanto abbiamo assistito in queste ore - sottolinea il primo cittadino è la dimostrazione più evidente della demagogia che circonda l’ambiente torrese. E questo a partire da chi si erge a “eroe” dall’opposizione e invece, complice delle precedenti esperienze amministrative della città, aveva di fatto ridotto la tensostruttura La Salle ad un colabrodo, che si trasformava in piscina ad ogni giornata di pioggia e che, a causa di un involontario effetto-serra, durante le giornate di caldo riduceva il vecchio terreno di gioco in una sorta di pista di pattinaggio, con tutti i pericoli del caso per gli atleti e gli inevitabili danni economici per le società sportive.

Ancora una volta, invece, questa amministrazione si è fatta carico dei problemi e ha lavorato semplicemente per risolverli nel più breve tempo possibile».