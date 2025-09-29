Castellammare: "Un anno di ripartenza, ora consolidiamo la crescita della città" "Consolidare e sostenere con forza l'azione di crescita del paese"

Consolidare e sostenere con forza l'azione di crescita per Castellammare di Stabia, attraverso una maggiore collaborazione politica, un coordinamento più serrato e una partecipazione più diretta dei consiglieri comunali, con l'obiettivo di imprimere una svolta concreta allo sviluppo della città.

È quanto emerso dalla riunione di maggioranza tenutasi lunedì 29 settembre a Palazzo Farnese, dove si è discusso un documento unitario presentato al sindaco Vicinanza da parte di tutti i consiglieri di maggioranza.

"Colgo lo spirito costruttivo emerso nella riunione di maggioranza e ritengo il documento stilato un eccellente punto di riferimento. È la prova che questo è stato un anno di ripartenza, che ha restituito alla città speranza e nuove opportunità di crescita.

Il consiglio comunale è stato rinviato, per permettere un confronto interno approfondito e costruttivo. Non ci sono divisioni da ricomporre; con un’intesa chiara e condivisa possiamo offrire a Castellammare una prospettiva concreta di sviluppo e fiducia nel futuro" - ha dichiarato il sindaco Luigi Vicinanza.