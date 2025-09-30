Castellammare di Stabia: il 61% del litorale sarà di libera fruizione Vicinanza: "Il mare è un nuovo diritto sociale per i cittadini"

"Oggi, con l'approvazione del Piano Spiagge in Consiglio comunale, sanciamo ancora una volta che per noi la libera fruizione del mare è un nuovo diritto sociale che va garantito a tutti i cittadini.

Quello che abbiamo votato non è solo un atto tecnico o un punto di arrivo, ma un vero e proprio risarcimento civico: restituiamo ai cittadini spazi di bellezza e di vita collettiva.

I numeri del Piano parlano chiaro: mentre la Regione Campania indica un equilibrio 70% in concessione e 30% spiagge libere, la nostra Castellammare di Stabia è oggi al 61% di spiagge libere e al 39% in concessione” - dichiara il sindaco Luigi Vicinanza, a margine del consiglio comunale che ha approvato il PAD con 15 voti favorevoli e 6 contrari.

Un documento che arriva a valle di un percorso partecipato e che ha visto accogliere anche le giuste osservazioni emerse durante la fase di pubblicazione.

“Questo Piano guarda al futuro. Costruiamo un disegno che restituisce al mare e alle spiagge il loro ruolo centrale nella vita della comunità. Il lungomare di via De Gasperi e la Villa Comunale restano di libera fruizione, con spazi dedicati allo sport e aree di accoglienza anche per gli animali d’affezione.

Voglio ringraziare l’assessore Giuseppe Guida per l’impegno e la competenza con cui ha seguito l’intero iter del Piano, così come ringrazio i consiglieri comunali che hanno contribuito con senso di responsabilità e visione a questo risultato importante per la città. Quello di oggi non è un punto di arrivo, ma un’altra tappa fondamentale del nostro progetto, che prevede di restituire al mare la sua funzione pubblica e sociale e alla città un futuro di crescita e sviluppo” – conclude il primo cittadino.