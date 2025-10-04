Casamicciola: Annalisa Iaccarino lascia il partito Noi Moderati L'annuncio della consigliera nazionale

"Con grande senso di responsabilità e dopo un’attenta riflessione personale e politica, comunico la mia decisione di lasciare Noi Moderati". Lo comunica Annalisa Iaccarino.

"Ho creduto sin dall’inizio in un progetto che avrebbe dovuto valorizzare il civismo, radicare nei territori una cultura politica nuova e inclusiva, dare voce ad amministratori e comunità locali in una logica di rinnovamento.

Purtroppo, quel progetto è stato progressivamente abbandonato: oggi prevale una linea politica ristretta, chiusa su sé stessa, lontana dai cittadini e dalle esigenze reali dei territori.

Non è questa l’idea di politica a cui ho sempre ispirato il mio impegno, sia come assessore del Comune di Casamicciola sia come consigliera nazionale del partito e capolista al Senato nella lista di Noi Moderati.

Lascio dunque con rammarico, ma anche con la convinzione che serva aprire una nuova fase per ricostruire, insieme ad altri, uno spazio credibile e popolare che restituisca dignità alla politica e centralità alle persone".