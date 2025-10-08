Gragnano: via agli allacciamenti obbligatori alla rete fognaria Lo scopo è quello di contribuire al disinquinamento del fiume Sarno

Il comune di Gragnano avvia una nuova e decisiva fase per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica. È stata infatti aperta la possibilità di richiedere l’allaccio alla rete fognaria comunale per le abitazioni e le attività produttive situate in numerose strade del territorio.

L’iniziativa rientra nel più ampio progetto di disinquinamento del bacino idrografico del fiume Sarno, promosso a livello sovracomunale e sostenuto da Regione Campania, GORI ed Ente Idrico Campano, con l’obiettivo di liberare il corso d’acqua da ulteriori carichi inquinanti e restituirlo progressivamente alla sua naturale vitalità.

Le strade interessate

Sono oltre trenta le vie di Gragnano coinvolte da questa prima fase di allacciamenti: Via Agerola, Via Aiellara, Via Aurano, Via Bagnuoli, Via Caprile, Via Carmine, Via Casale San Nicola dei Miri, Via della Rocca, Via Fondica, Via Juvani, Via Nuova San Leone, Via Pasquale Nastro, Via Pigno, Via Roma, Via Vittorio Veneto, Via San Nicola dei Miri, Via Serbatoio, Via Tommaso Sorrentino, Via Vecchia Aurano, Via San Leone, Via Vicinale San Nicola dei Miri, Via Dante Alighieri, Via Raffaele Viviani, Via Ugo Foscolo, Via Giosuè Carducci, Via Ariosto, Via Ponte Carmiano, Via Ponte Trivione, Via Starza, Via San Luigi, Via Incoronata, Via Mandrio, Via San Giacomo, Via Saletta. Tutti i cittadini residenti o titolari di attività in queste aree sono tenuti a presentare domanda di allaccio entro il 31 dicembre 2025

Dove confluiscono le acque reflue

Le acque di scarico provenienti dalle abitazioni e dalle attività produttive delle zone interessate saranno convogliate verso l’impianto di depurazione di Castellammare di Stabia, dove verranno trattate e depurate, per poi essere restituite all’ambiente in condizioni di sicurezza. Si tratta di un passaggio essenziale per ridurre sensibilmente l’inquinamento che da decenni affligge il fiume Sarno, una delle sfide ambientali più rilevanti del nostro territorio.

Come presentare la domanda

Per effettuare l’allaccio, i cittadini dovranno presentare una richiesta formale agli uffici comunali di Gragnano. È disponibile un modulo dedicato che può essere scaricato dal sito istituzionale del Comune al seguente link https://www.comune.gragnano.na.it/it/novita/page/modulo-per-la-richiesta-di-allaccio-fognario o ritirato presso lo Sportello Amico Gori, situato al piano terra del Municipio e aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00. Nel modulo vanno indicati i dati anagrafici o aziendali, le informazioni relative all’immobile da allacciare e la tipologia di intervento richiesto, allegando la documentazione tecnica necessaria.

Una sfida collettiva

«Questo intervento rappresenta una svolta storica e indispensabile per il futuro della nostra città, non solo per la tutela ambientale, ma anche per la rinascita della Valle dei Mulini, polmone verde del nostro territorio e luogo identitario della storia della pasta» – dichiara il sindaco Nello D’Auria. «Il recupero del fiume Vernotico restituirà luce e prestigio a un’area che unisce natura, turismo e memoria storica, rendendola ancora più attrattiva e vitale. Chiediamo la collaborazione attiva dei cittadini, perché solo attraverso impegno e responsabilità collettiva possiamo liberare il Vernotico da fonti di inquinamento e consegnare alle nuove generazioni non solo un ambiente più sano e vivibile, ma anche un patrimonio architettonico, turistico e culturale di inestimabile valore».