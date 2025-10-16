Sorrento: premio internazionale Vincenzo Ferraro È in programma sabato alle 10, nel suggestivo Chiostro di San Francesco

Mario Pepe

È in programma sabato alle 10, nel suggestivo Chiostro di San Francesco di Sorrento, la cerimonia di premiazione della XVIII edizione del Premio Internazionale “Vincenzo Ferraro”, promosso e ideato da Maddalena Ferraro, presidente dell’Associazione Internazionale Vincenzo Ferraro.

L’evento, patrocinato dal Comune di Pomigliano d’Arco, insieme ai Comuni di Sorrento, Piano di Sorrento e Sant’Agnello, celebra la missione scientifica e umanistica del prof. Vincenzo Ferraro, figura di spicco della scienza internazionale, la cui eredità culturale è oggi portata avanti dalla nipote Maddalena Ferraro. Il Premio 2025 sarà conferito al Dott. Francesco Pecora, Post-Doc presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’University of Delaware (USA), per i suoi studi sulla fisica spaziale e la dinamica delle particelle. Ad aprire la cerimonia, moderata dalla Prof.ssa Maria Sorbo, saranno i saluti istituzionali del Dott. Mario Ambrosiano, Sub Commissario del Comune di Sorrento, del Dott. Marcello Aversa, Assessore alle Politiche Giovanili e Turismo del Comune di Sant’Agnello, del Dott. Giovanni Iaccarino, Vice Sindaco di Piano di Sorrento, e del Prof. Giovanni Russo, Dirigente e Assessore alla Cultura del Comune di Pomigliano d’Arco. Seguiranno gli interventi scientifici di illustri studiosi: il Prof. Roberto Ragazzoni, Presidente dell’INAF, il Prof. Luigi Russo, Responsabile del rilevatore geomagnetico di Capri, il Prof. Cheikh Tidiane Gaye, candidato al Premio Nobel per la Pace 2024, il Dott. Marco Feroci (INAF–IAPS), la Dott.ssa Denise Perrone (ASI), il Dott. Roberto Bruno (INAF–IAPS), il Prof. Fabio Reale (Università di Palermo) e il Prof. Umberto Villante (Università dell’Aquila). Il comitato organizzativo e la commissione della Scuola Polo del Premio Regionale “Liceo Vittorio Imbriani” di Pomigliano d’Arco sono composti dalla Dirigente Scolastica Maria Iervolino e dalle docenti Rosa Manna, Mariateresa Cosentino e Margherita Romano. Gli esperti della commissione comprendono il Prof. Michelangelo Giovinale, il Prof. Aniello Parma (Università del Salento) e la Dott.ssa Clementina Sasso (INAF–Osservatorio Astronomico di Capodimonte). Durante la cerimonia saranno assegnati anche il Premio Scientifico-Letterario “Vincenzo C.A. Ferraro” e i riconoscimenti agli studenti delle scuole superiori della Campania, a sostegno della diffusione della cultura scientifica tra le giovani generazioni.