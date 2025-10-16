Castellammare: approvata l'istituzione del parcheggio nell'area mercato L’iniziativa nasce con l’obiettivo di ottimizzare l’utilizzo degli spazi pubblici

Diventa permanente il parcheggio all'interno dell'area del mercato ortofrutticolo di via Virgilio a Castellammare di Stabia.

Dopo la sperimentazione della scorsa estate, la Giunta guidata dal sindaco Luigi Vicinanza ha deciso di istituzionalizzare e rendere permanente l'utilizzo come parcheggio dell'area che ospita il mercato ortofrutticolo, nelle giornate e nelle ore in cui non si svolge il mercato. Un luogo strategico, a poche centinaia di metri dal centro città e dalla Villa Comunale.

"Dopo i buoni risultati ottenuti questa estate abbiamo deciso di rendere stabile l'utilizzo dell'area mercato come parcheggio in determinate ore del giorno. Aggiungiamo altri posti auto dopo l'apertura del parcheggio da 150 stalli nei pressi dell'ospedale. In una città che sta diventando sempre più attrattiva facciamo un altro passo avanti verso un nuovo piano di mobilità”, spiega il sindaco Luigi Vicinanza.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di ottimizzare l’utilizzo degli spazi pubblici e migliorare la gestione della sosta in una zona strategica della città di Castellammare di Stabia.

Il parcheggio sarà a pagamento e senza custodia, e sarà regolato da due distinti piani tariffari, in base al periodo dell’anno: invernale (dal 1° ottobre al 30 aprile) ed estivo (dal 1° maggio al 30 settembre).

Piano tariffario invernale, in vigore dal 1° ottobre al 30 aprile prevede la sosta a pagamento dal lunedì al venerdì: dalle ore 12.00 alle 20.00, sabato dalle ore 12.00 alle 24.00 e domenica dalle ore 00.00 alle 20.00, con le seguenti tariffe pima ora di sosta gratuita, seconda ora: € 1,00; terza ora: € 1,00 con un limite massimo di sosta: 3 ore. Durante la fascia oraria dalle ore 24.00 del sabato alle ore 9.00 della domenica, la sosta sarà gratuita.

Piano tariffario estivo in vigore dal 1° maggio al 30 settembre prevede la sosta dal lunedì al giovedì: dalle ore 12.00 alle 22.00. Venerdì e sabato dalle ore 12.00 alle 24.00 e la domenica dalle ore 00.00 alle 23.00. La prima ora di sosta gratuita; seconda ora € 1,00; terza ora: € 1,00. Limite massimo di sosta: 3 ore. Anche in questo periodo, la sosta sarà gratuita dalle ore 24.00 del sabato alle ore 9.00 della domenica.

Ztl in Villa Comunale. Intanto domenica 19 ottobre sarà attiva la Zona a Traffico Limitato dalle ore 10.00 alle ore 16.00 in Villa Comunale (Corso Giuseppe Garibaldi nel tratto compreso tra via Del Pescatore e Piazza Principe Umberto).