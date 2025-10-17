Piano di Sorrento: inclusione e servizi alla persona

"Qui dove il territorio diventa comunità". Domenica 19 ottobre, alle ore 10:30, in via Artemano 12 si terrà il saluto inaugurale della nuova gestione del Fondo Comunale.
Un nuovo inizio che nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale, l’Azienda Speciale per i Servizi alla Persona, e l’ATS composta da ALMA Cooperativa Sociale, C.R.E. ODV e Proodos.
Un progetto che vuole rendere il Fondo un luogo di inclusione, partecipazione e crescita condivisa, a favore delle persone, delle famiglie e dell’intera comunità.
L’incontro fa parte della terza edizione del Villaggio d’Autunno, che animerà il Fondo per tutti i weekend di ottobre dalle 10.00 alle 17.00, con attività e momenti di condivisione per tutti. Un nuovo capitolo, dove natura, comunità e solidarietà si incontrano per far crescere il nostro territorio.