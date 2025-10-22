Castellammare di Stabia, ripavimentazione delle strade: ecco dove Interventi al corso Vittorio Emanuele e via Roma

Proseguono i lavori di ripristino del manto stradale a Castellammare di Stabia: due gli interventi programmati per le prossime settimane. Dal lunedì 27 a venerdì 31 ottobre sarà riasfaltato Corso Vittorio Emanuele (nel tratto di strada che va da Piazza Principe Umberto all'intersezione con via Alvino), mentre da lunedì 3 a venerdì 14 novembre i lavori interesseranno via Roma (nel tratto che va da Piazza Spartaco a Piazza Giacomo Matteotti).

Corso Vittorio Emanuele. Il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata e il divieto di transito veicolare per tutti i veicoli insisterà dalle ore 7.00 alle ore 17.00 dal 27 al 31 ottobre. Tutto il flusso veicolare diretto verso il Corso Vittorio Emanuele, proveniente da Via Giuseppe Mazzini, da Piazzetta Quartuccio e da Corso Giuseppe Garibaldi, sarà deviato verso Via Regina Margherita e/o Via Giuseppe Mazzini. Il divieto di transito riguarderà anche Traversa Domenico Benucci dal civico numero 3 alla confluenza con Corso Vittorio Emanuele.

Via Roma. Il divieto di transito veicolare per tutti i veicoli insisterà dalle ore 7.00 alle ore 17.00 dal 3 al 14 novembre. Inoltre, sempre nello stesso periodo, con efficacia h24 sarà istituita l'inversione del senso unico di circolazione in Strada Rispoli, secondo la direzione di marcia da Piazza Spartaco a Piazza Giacomo Matteotti. Tutto il flusso veicolare diretto verso la Via Roma, proveniente da Via Renato Rajola e/o da Via Guglielmo Marconi, sarà deviato verso Strada Rispoli, verso Via Pietro Carrese e Strada Tavernola.

Durante tutta la durata dei lavori il transito sarà consentito esclusivamente ai residenti per l’accesso a box e rimesse private, oltre ai mezzi di soccorso e di emergenza.

"Si invitano i cittadini alla massima collaborazione e a prestare attenzione alla segnaletica stradale temporanea, al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori e garantire la sicurezza della circolazione".