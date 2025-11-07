Cerimonia a Casola di Napoli: cittadinanza onoraria a Angelo Iannelli E' l'omaggio ad un uomo straordinario, da sempre accanto agli ultimi

"Per aver saputo attraverso l'arte, il sorriso e la maschera di Pulcinella, diffondere messaggi di solidarietà, speranza e inclusione, rendendosi interprete autentico dei valori umani e civili che animano la nostra comunità. Con instancabile impegno sociale e umanitario, ha contribuito a promuovere la cultura della gentilezza, la vicinanza ai più deboli e l'orgoglio dell'identità campana, offrendo al comune di Casola di Napoli un esempio luminoso di altruismo, sensibilità e amore per il prossimo".

E' la motivazione che ha spinto il sindaco di Casola di Napoli Alfredo Rosalba, in esecuzione della deliberazione del consiglio comunale a conferire la cittadinanza onoraria a Angelo Iannelli.

La prestigiosa onorificenza è giunta all'indomani dell'ultimo successo ottenuto nella sala dei Baroni del Maschio Angioino di Napoli in occasione del prestigioso premio Internazionale "Ambasciatore del sorriso" da egli ideato.

Una persona straordinaria Iannelli, da sempre accanto agli ultimi e attivamente impegnato nel sociale. E proprio l'orgoglio dell'identità campana, lo ha visto protagonista anche nelle aree interne. In Irpinia, ad Ariano, durante il periodo triste della pandemia ha regalato sorrisi nelle Rsa in modo particolare agli anziani e ammalati del centro Minerva. E chissà che qualche scuola possa ospitarlo per trasmettere ai ragazzi un messaggio di legalità e speranza attraverso la sua maschera di Pulcinella, icona del sorriso nel mondo.