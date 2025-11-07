Commercio abusivo: sequestrata merce e denunciato un uomo Controlli a Castellammare di Stabia

Il personale della Polizia Municipale sezione polizia amministrativa-commercio, agli ordini del comandante Francesco Del Gaudio e coordinati dal tenente Donato Palmieri, è intervenuto all'angolo tra via Nocera e Via Denza, nel pieno centro cittadino, per contrastare un’attività abusiva di vendita su area pubblica.

Gli agenti hanno identificato e denunciato per resistenza, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale un uomo, classe 1971, con numerosi precedenti.

Al momento del controllo, infatti, il venditore ambulante ha dapprima insultato gli agenti e successivamente ha riversato la merce in strada. L’uomo è stato poi accompagnato presso il Comando della Polizia Municipale per formalizzare la denuncia all'autorità giudiziaria.

Rilevato lo stato delle merci, il comando della polizia municipale ha prontamente contattato la Caritas Diocesana di Castellammare di Stabia per la donazione degli alimenti sequestrati, garantendo così un utilizzo solidale dei beni.