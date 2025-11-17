Vicinanza: "Oscurato e Di Maio fuori dalla maggioranza. Nessuna zona d'ombra" Dichiarazione del sindaco di Castellammare di Stabia

"Ho sempre ribadito che sulla mia maggioranza non possono gravare ombre, dubbi, sospetti, zone grigie. Per questo, da oggi, considero i consiglieri comunali Gennaro Oscurato e Nino Di Maio fuori dal perimetro della maggioranza che sostiene l’amministrazione comunale di Castellammare.

Fermo restando la presunzione di innocenza di entrambi - i due consiglieri tra l’altro non risultano indagati nell’inchiesta in corso - e confidando nel lavoro approfondito degli inquirenti, ai quali esprimo tutto il mio sostegno e fiducia, la scelta è dettata da esigenze di opportunità: prima della magistratura deve intervenire la politica. Non sono ammesse zone d'ombra, men che meno nei palazzi delle istituzioni.

Oggi rilanciamo con ancora maggiore forza la nostra lotta alla camorra e ai clan che da troppi anni avvelenano la vita pubblica dei nostri territori" - è quanto dichiara in una nota Luigi Vicinanza, sindaco di Castellammare di Stabia.