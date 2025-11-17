Vicinanza: "Oscurato e Di Maio fuori dalla maggioranza. Nessuna zona d'ombra"

"Ho sempre ribadito che sulla mia maggioranza non possono gravare ombre, dubbi, sospetti, zone grigie. Per questo, da oggi, considero i consiglieri comunali Gennaro Oscurato e Nino Di Maio fuori dal perimetro della maggioranza che sostiene l’amministrazione comunale di Castellammare.
Fermo restando la presunzione di innocenza di entrambi - i due consiglieri tra l’altro non risultano indagati nell’inchiesta in corso - e confidando nel lavoro approfondito degli inquirenti, ai quali esprimo tutto il mio sostegno e fiducia, la scelta è dettata da esigenze di opportunità: prima della magistratura deve intervenire la politica. Non sono ammesse zone d'ombra, men che meno nei palazzi delle istituzioni.
Oggi rilanciamo con ancora maggiore forza la nostra lotta alla camorra e ai clan che da troppi anni avvelenano la vita pubblica dei nostri territori" - è quanto dichiara in una nota Luigi Vicinanza, sindaco di Castellammare di Stabia.