"Il centro antiviolenza donna ti viene incontro: noi oltre il silenzio" Sensibilizzazione e promozione di una cultura fondata sul rispetto e parità

"Il Centro Antiviolenza ‘Donna’ ti viene incontro – Noi oltre il silenzio" è il titolo delle iniziative che accompagneranno la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne a Castellammare di Stabia.

Il Centro Antiviolenza dell’Ambito N27 della Città di Castellammare di Stabia ha scelto di essere presente sul territorio con una serie di appuntamenti dedicati all’informazione, alla sensibilizzazione e alla promozione di una cultura fondata sul rispetto e sulla parità.

L’obiettivo delle iniziative è anche quello di andare oltre la celebrazione del 25 novembre: l’Amministrazione, guidata dal sindaco Luigi Vicinanza, ha infatti deciso di articolare più momenti in diverse zone della città, affinché la consapevolezza non sia confinata a una sola giornata ma diventi un percorso costante e condiviso.

Gli operatori del Centro saranno quindi presenti in vari punti di Castellammare per incontrare la cittadinanza, offrire informazioni sui servizi, sostenere chi vive situazioni di difficoltà e contribuire alla diffusione di una maggiore consapevolezza sul tema della violenza di genere.

Gli appuntamenti, in programma dal 21 al 26 novembre dalle ore 10.30 alle 12.30, si svolgeranno secondo il seguente calendario: giovedì 21 novembre presso l’Infopoint di Via Plinio 20; venerdì 22 a Villa Gabola; domenica 24 in Piazza Spartaco; lunedì 25 nell’area antistante la Cassa Armonica; martedì 26 in Piazza Giovanni XXIII.