Torre del Greco, rifiuti: ecco le sanzioni per il conferimento irregolare Pugno duro da parte dell'amministrazione comunale: c'è l'ordinanza

Mario Pepe

Irregolarità legate al conferimento dei rifiuti: scatta la stretta. Il sindaco Luigi Mennella e il dirigente Egidio Ciani, d’intesa anche con l’assessore Antonio Ramondo, hanno infatti firmato un’ordinanza che prova a porre un freno alle possibili irregolarità, in particolare a quelle relative alle utenze non domestiche. Il provvedimento nello specifico impone la temporanea sospensione e chiusura delle attività per le quali siano riscontrate più di una infrazione nell’arco temporale compreso in 365 giorni.

Si prevede “l’applicazione, oltre alla sanzione pecuniaria, di quella amministrativa accessoria nei confronti delle utenze non domestiche (bar, ristoranti e altre tipologie di pubblico esercizio, negozi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività artigianali e industriali), per l’irregolare conferimento, nell’arco temporale di 365 giorni, dei propri rifiuti assimilabili ai domestici non rispettando la tipologia, le giornate, gli orari e le modalità di conferimento”, con la sospensione e la chiusura dell’attività alla seconda violazione - accertata dal comando polizia municipale o dalle altre forze dell’ordine e su disposizione del dirigente o funzionario responsabile del Suap - per tre giorni consecutivi; di cinque giorni alla terza violazione, di dieci alla quarta, di quindici alla quinta, di venti giorni dalla sesta violazione in poi.

Nei prossimi giorni, di intesa con il comandante Gennaro Russo, si terranno specifiche attività di vigilanza-sensibilizzazione della cittadinanza attraverso l’azione congiunta di agenti di polizia municipale, personale del settore igiene urbana e guardie ambientali.

L’obiettivo primario sarà quello di accompagnare gli utenti verso un conferimento più consono e preciso. A questa prima azione, seguiranno poi interventi di natura repressiva, per individuare e sanzionare le eventuali ulteriori irregolarità.