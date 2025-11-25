Vicinanza: "Il voto delle regionali a Castellammare premia il campo stabiese" Il partito democratico, prima forza in consiglio comunale a Castellammare di Stabia

"Buon lavoro al neo presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e a tutti i consiglieri regionali eletti. Il risultato uscito dalle urne premia ancora una volta il campo largo e, anche qui a Castellammare di Stabia, conferma la fiducia che i cittadini continuano a riporre nelle forze dell’attuale maggioranza.

Il partito democratico, prima forza in consiglio comunale, consolida la propria leadership in città, risultando il primo partito con il 20,25% dei consensi, così come il Movimento Cinque Stelle che con il 13,07% dei consensi è il secondo partito in città.

Un segnale importante arriva anche dai nostri due consiglieri comunali candidati, Alessandro Langellotti (Movimento Cinque Stelle) e Ciro Cascone (A Testa Alta): pur non avendo ottenuto un seggio in Consiglio regionale, hanno ricevuto un sostegno forte e autentico dal voto stabiese, frutto del lavoro quotidiano che svolgiamo insieme sul territorio.

Voglio sottolineare anche il risultato di Alessandro Zingone, candidato di Alleanza Verdi e Sinistra, lista parte del campo largo stabiese.

Questi risultati, presi insieme, ci danno energia e motivazione e ci spingono a continuare il nostro impegno per il bene della nostra città" - è quanto dichiara in una nota Luigi Vicinanza, sindaco di Castellammare di Stabia.