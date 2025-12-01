Piano di Sorrento: un laboratorio speciale per valorizzare l'arte del presepe Ecco la novità del Natale 2025

Il Natale ha un’atmosfera tutta sua: quella delle mani che creano, della tradizione che prende forma, delle storie che diventano arte.

Quest'anno il comune di Piano di Sorrento, nell’ambito del progetto “Borghi e Casali 2025 edizione dedicata all’arte presepiale”, promuove un ciclo di laboratori dal titolo “La realizzazione del bambinello”, guidati da un maestro che porta la nostra terra nel cuore e nelle sue opere: Federico Iaccarino.

Un artigiano capace di dare vita a volti, gesti ed emozioni tanto che i suoi pastori, proprio quest’anno, sono stati accolti in Piazza San Pietro, entrando a far parte del presepe del Papa.

Ci sarà la possibilità di apprendere l'arte presepiale direttamente da lui e avviare un percorso di creatività e tradizione.

Katia Veniero, Consigliera Comunale incaricata alle Tradizioni storiche, sottolinea: “Il Natale è fatto anche di tradizioni che non vogliamo perdere. Per questo, il 20 dicembre a Villa Fondi, nell’ambito di Borghi e Casali 2025 abbiamo pensato a questo laboratorio davvero speciale guidato dal maestro Federico Iaccarino. Ognuno realizzerà il proprio Bambinello, dipinto, patinato e assemblato secondo la tradizione del ’700.

Ognuno lo porterà a casa, come ricordo, come simbolo, come piccolo frammento di un sapere che non va perduto.

Questo laboratorio si inserisce nel più ampio itinerario diffuso dedicato all’arte presepiale, che attraverserà borghi, case, cappelle e antichi casali del territorio, valorizzando l’identità delle nostre comunità e la loro capacità di custodire la tradizione attraverso luoghi, mani e storie diverse. I posti saranno limitati. Daremo precedenza ai più giovani (dai 16 anni) e ai più anziani: due età lontane sulla carta, ma vicinissime quando si parla di custodire”.

Il maestro Federico Iaccarino aggiunge: “Desidero esprimere un sincero ringraziamento al comune di Piano di Sorrento per l’attenzione, la cura e la sensibilità mostrate nel promuovere iniziative che valorizzano le nostre tradizioni più autentiche.

Il laboratorio dedicato alla realizzazione del bambinello, rappresenta un gesto concreto di tutela e diffusione del nostro patrimonio culturale. Grazie per aver creato un’opportunità così preziosa, capace di unire generazioni diverse attraverso la creatività, la memoria e l’arte. Un’iniziativa che non solo celebra il Natale, ma rafforza il senso di comunità e l’identità del nostro territorio”.

Tutte le informazioni e la modulistica sono disponibili sul sito del Comune di Piano di Sorrento a questo indirizzo: https://www.comune.pianodisorrento.na.it/it/news/avviso-pubblico-laboratori-d-arte-presepiale