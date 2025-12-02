Castellammare di Stabia, il sindaco Vicinanza incontra Ammiraglio Aulicino

Intenzione "rafforzare collaborazione già solida"

Castellammare di Stabia.  

Rafforzare una collaborazione già solida: è questo l'obiettivo dell'incontro che, nei giorni scorsi, si è tenuto a Castellammare di Stabia (Napoli), a Palazzo Farnese, tra il sindaco Luigi Vicinanza e l'Ammiraglio Ispettore Giuseppe Aulicino, da poco alla guida del porto di Napoli e della Direzione Marittima della Campania. Aulicino è giunto al Municipio accompagnato dal titolare del porto di Castellammare di Stabia, il Capitano di Fregata Andrea Pellegrino. "La sinergia con la Guardia Costiera è per noi fondamentale".

Così Vicinanza che ha aggiunto: "Desidero ringraziare il Corpo per il costante impegno nella tutela della legalità e per la straordinaria attività di sensibilizzazione che svolge nelle nostre scuole. Aiutate i più giovani a conoscere e rispettare il mare, una risorsa che qui rappresenta identità e futuro". Aulicino ha ribadito la piena collaborazione della Guardia Costiera con l'amministrazione cittadina: "Castellammare è una realtà che ha nel mare la sua storia e la sua forza. Il nostro impegno sarà quello di continuare a tutelare il demanio marittimo e favorire lo sviluppo della portualità e dei traffici marittimi, sempre in sinergia con il territorio".

Ed in quest'ottica si inserisce il progetto I saperi del mare, promosso e sostenuto dal Comune, che ha già coinvolto decine di scuole e oltre cinquemila persone tra studenti, famiglie, docenti e dirigenti scolastici.

