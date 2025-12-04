Castellammare di Stabia: via libera in giunta al bilancio di previsione 2026 Nessun aumento delle tasse e servizi scolastici garantiti

La giunta comunale guidata dal sindaco Luigi Vicinanza ha approvato il bilancio di previsione 2026 della città di Castellammare di Stabia, confermando una scelta chiara: tutelare le famiglie, garantire i servizi e continuare a investire sul futuro della città, anche in un contesto reso più difficile dall’aumento generale dei costi e dai tagli provenienti dal governo centrale.

"Questo è un bilancio solido, concreto e profondamente legato ai bisogni delle persone. Abbiamo scelto di non aumentare le tasse, di proteggere i servizi sociali e quelli scolastici, di investire su opere importanti per sviluppo della nostra città.

Nonostante queste criticità, il comune ha deciso di non toccare le tasse locali e la Tari che restano invariate. Nessun aumento, tutto resta invariato. Restano immutati i costi e gli sgravi, già introdotti lo scorso anno, legati alla mensa scolastica e al trasporto degli studenti: un tema particolarmente importante in una fase in cui cresce il numero degli alunni, oltre mille, che faranno il tempo pieno e utilizzeranno il servizio mensa. Viene inoltre confermato il pieno sostegno al trasporto scolastico dedicato agli studenti con disabilità" - commenta il sindaco Vicinanza.

Il bilancio di previsione 2026 guarda però non solo all’oggi, ma anche al domani, con un piano delle opere pubbliche che mette al centro la sicurezza e il rilancio del territorio.

Tra gli interventi principali spiccano le risorse destinate al progetto della piscina comunale nell’ex caserma Nino Bixio, per il quale sono stati stanziati 1,5 milioni di euro e confermato lo stanziamento dedicato alla messa in sicurezza del Monte Faito, intervento indispensabile per prevenire il dissesto idrogeologico. Altrettanto significativo è l'appostamento in bilancio dei 3 milioni di euro di finanziamento regionale per i lavori di Via Nocera, che inizieranno nei primi mesi del 2026.

"Ora il documento passerà al consiglio comunale per l’approvazione entro il 31 dicembre 2025, come abbiamo fatto lo scorso anno. Rispettare i tempi, programmare con ordine e dare stabilità all’azione amministrativa significa fare buona politica. E Castellammare ha bisogno soprattutto di questo: esempi positivi, che parlino con i fatti" - conclude il primo cittadino.