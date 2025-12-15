Torre Annunziata: borse di studio per gli studenti meritevoli

L’amministrazione comunale ha approvato il bando per erogare un contributo agli studenti, residenti nel comune di Torre Annunziata, che nell’anno scolastico 2024/2025 hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di 1° grado e di scuola secondaria di 2° grado con massimo punteggio e Lode.
Entro il prossimo 23 dicembre tutti gli studenti con questi requisiti potranno presentare la domanda. Il comune mette a disposizione 10 borse di studio da €290,00 per le classi 3^ delle scuole secondarie di 1° grado, 2 borse di merito da €125,00 per le classi 3^ delle Scuole Secondarie di 1° grado; 5 borse di merito da €360,00 per le classi 5^ delle scuole secondarie di 2° grado e infine una borsa di merito da €132,36 per le classi 5^ delle scuole secondarie di 2° grado.
"Anche quest’anno confermiamo il contributo per gli studenti della nostra città - afferma l’assessore alla pubblica istruzione Lina Nappo - premiamo il merito attraverso una borsa di studio che rappresenta un supporto concreto per i nostri ragazzi nel loro percorso scolastico".