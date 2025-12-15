Torre Annunziata: borse di studio per gli studenti meritevoli Ecco chi potrà presentare domanda

L’amministrazione comunale ha approvato il bando per erogare un contributo agli studenti, residenti nel comune di Torre Annunziata, che nell’anno scolastico 2024/2025 hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di 1° grado e di scuola secondaria di 2° grado con massimo punteggio e Lode.

Entro il prossimo 23 dicembre tutti gli studenti con questi requisiti potranno presentare la domanda. Il comune mette a disposizione 10 borse di studio da €290,00 per le classi 3^ delle scuole secondarie di 1° grado, 2 borse di merito da €125,00 per le classi 3^ delle Scuole Secondarie di 1° grado; 5 borse di merito da €360,00 per le classi 5^ delle scuole secondarie di 2° grado e infine una borsa di merito da €132,36 per le classi 5^ delle scuole secondarie di 2° grado.

"Anche quest’anno confermiamo il contributo per gli studenti della nostra città - afferma l’assessore alla pubblica istruzione Lina Nappo - premiamo il merito attraverso una borsa di studio che rappresenta un supporto concreto per i nostri ragazzi nel loro percorso scolastico".