Un murale e una panchina, a Boscoreale trionfa la 'Gentilezza' Iniziativa coinvolge docenti e studenti della Cangemi e gli amministratori locali

Un murales ed una panchina: a Boscoreale, in provincia di NAPOLI, trionfa così la 'Gentilezza'. L'iniziativa oggi ha coinvolto studenti e docenti insieme con gli amministratori locali. Nell'Istituto comprensivo 'Ic Cangemi è stato realizzato il 'murales gentile' sul porticato della scuola. Tutti poi in marcia poi fino a piazza Pace dove è stata inaugurata una panchina sulla quale campeggia la scritta 'La gentilezza si vive con amore e si dona con gioia'.

Canti, balli e performances sono stati curati dagli alunni della Cangemi. Il murales gentile, realizzato dall'artista Nello Collaro, è, è stato spiegato, "l'emblema di un progetto importante realizzato con l'ambasciatrice della gentilezza, Anna Vitiello. Attraverso un protocollo d'intesa con la comunità scolastica e le autorità territoriali si svilupperà un grande patto educativo che sarà uno strumento in grado di coltivare valori universali capaci di 'illuminare' gli uomini e le donne del futuro, la valorizzazione del senso di appartenenza e legami più forti con il proprio territorio.

Rappresentare la simbiosi tra la scuola e il territorio: di qui il momento celebrativo con il coinvolgimento di autorità comunali e comunità scolastica con l'inaugurazione della panchina della gentilezza in piazza Pace. All'evento hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco di Boscoreale, Pasquale Di Lauro, il vice sindaco Antonio Di Somma, l'assessore comunale alla Gentilezza, tra i promotori dell'iniziativa, Angela Malacario, la preside Carmela Mascolo, l'ambasciatrice della gentilezza, Anna Vitiello, l'artista Nello Collaro, le docenti della 'Cangemi'.