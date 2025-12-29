Linea 10 della Metropolitana di Napoli: aggiudicata la gara

"L'aggiudicazione della gara per la realizzazione della Linea 10 della Metropolitana di Napoli rappresenta un passaggio decisivo per il futuro della mobilità dell’area nord della città metropolitana e per lo sviluppo dei territori coinvolti, tra cui Casoria".
Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Casoria Raffaele Bene, dopo la notizia del via libera alla gara.
L’opera collegherà la stazione dell’Alta Velocità di Afragola con Afragola, Casoria, Casavatore e Napoli, fino a piazza Carlo III e, in prospettiva, a piazza Garibaldi, ridisegnando l’accessibilità dell’intero quadrante nord-orientale. Un’infrastruttura strategica, sostenuta da un investimento iniziale di 1,2 miliardi di euro, destinata a crescere fino a oltre 3 miliardi con le estensioni future.
“Parliamo di un’opera fondamentale – dichiara il sindaco Bene – che non riguarda solo il trasporto pubblico, ma una nuova idea di città metropolitana. La Linea 10 è un’infrastruttura centrale per il futuro dell’area nord, perché connette territori, riduce le distanze e crea nuove opportunità di sviluppo”.
Casoria avrà un ruolo di primo piano nel progetto, ospitando tre stazioni metropolitane lungo il tracciato. “È un risultato di grande rilievo – sottolinea Bene – che conferma la centralità di Casoria nel sistema urbano e nei collegamenti regionali. Tre stazioni significano maggiore accessibilità, meno traffico, più qualità della vita per i nostri cittadini”.
Il primo lotto dei lavori riguarderà la tratta funzionale Afragola-Casoria-Napoli Di Vittorio, con interscambio con la Linea 1, attualmente in fase di completamento. Un collegamento che consentirà spostamenti rapidi verso Napoli e l’Alta Velocità senza ricorrere all’auto privata.
“Questa infrastruttura – aggiunge il sindaco – è un investimento sul diritto alla mobilità, sulla sostenibilità ambientale e sulla crescita economica del territorio. È il frutto di una forte sinergia istituzionale tra Governo, Regione Campania, Comune di Napoli ed Eav, che va riconosciuta e valorizzata anche attraverso gli Enti locali”.
“Come amministrazione - conclude Bene - continueremo a seguire con attenzione ogni fase del progetto, affinché Casoria possa cogliere appieno i benefici di questa grande opera e diventare sempre più una città connessa, moderna e protagonista del cambiamento”