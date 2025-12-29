Linea 10 della Metropolitana di Napoli: aggiudicata la gara Sindaco Bene: "Infrastruttura centrale per il futuro dell’area nord"

"L'aggiudicazione della gara per la realizzazione della Linea 10 della Metropolitana di Napoli rappresenta un passaggio decisivo per il futuro della mobilità dell’area nord della città metropolitana e per lo sviluppo dei territori coinvolti, tra cui Casoria".

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Casoria Raffaele Bene, dopo la notizia del via libera alla gara.

L’opera collegherà la stazione dell’Alta Velocità di Afragola con Afragola, Casoria, Casavatore e Napoli, fino a piazza Carlo III e, in prospettiva, a piazza Garibaldi, ridisegnando l’accessibilità dell’intero quadrante nord-orientale. Un’infrastruttura strategica, sostenuta da un investimento iniziale di 1,2 miliardi di euro, destinata a crescere fino a oltre 3 miliardi con le estensioni future.

“Parliamo di un’opera fondamentale – dichiara il sindaco Bene – che non riguarda solo il trasporto pubblico, ma una nuova idea di città metropolitana. La Linea 10 è un’infrastruttura centrale per il futuro dell’area nord, perché connette territori, riduce le distanze e crea nuove opportunità di sviluppo”.

Casoria avrà un ruolo di primo piano nel progetto, ospitando tre stazioni metropolitane lungo il tracciato. “È un risultato di grande rilievo – sottolinea Bene – che conferma la centralità di Casoria nel sistema urbano e nei collegamenti regionali. Tre stazioni significano maggiore accessibilità, meno traffico, più qualità della vita per i nostri cittadini”.

Il primo lotto dei lavori riguarderà la tratta funzionale Afragola-Casoria-Napoli Di Vittorio, con interscambio con la Linea 1, attualmente in fase di completamento. Un collegamento che consentirà spostamenti rapidi verso Napoli e l’Alta Velocità senza ricorrere all’auto privata.

“Questa infrastruttura – aggiunge il sindaco – è un investimento sul diritto alla mobilità, sulla sostenibilità ambientale e sulla crescita economica del territorio. È il frutto di una forte sinergia istituzionale tra Governo, Regione Campania, Comune di Napoli ed Eav, che va riconosciuta e valorizzata anche attraverso gli Enti locali”.

“Come amministrazione - conclude Bene - continueremo a seguire con attenzione ogni fase del progetto, affinché Casoria possa cogliere appieno i benefici di questa grande opera e diventare sempre più una città connessa, moderna e protagonista del cambiamento”