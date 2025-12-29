Ascom, Confcommercio Castellammare di Stabia: risposta del comune L'amministrazione accoglie le osservazioni espresse dagli operatori economici

"In riferimento alla comunicazione pervenuta, l’amministrazione comunale intende ribadire la propria costante apertura al dialogo e al confronto con le associazioni di categoria, come dimostrato dall’istituzione e dalla continuità del tavolo permanente con Ascom, attivo sin dall’insediamento di questa amministrazione.



L’impianto complessivo del cartellone è stato concepito con l’obiettivo di rispondere alle esigenze dell’intera città, attraverso una programmazione innovativa - tra cui lo spettacolo di droni, elemento di novità per la città - pensata per coinvolgere un pubblico ampio e trasversale".

E' quanto scrive in una nota l'assessore al turismo e attività produttive Nunzia Acanfora.

"Alla luce delle valutazioni effettuate, non si ritiene che le iniziative previste determinino sovrapposizioni con le attività già messe in campo dagli esercizi commerciali, che l’Amministrazione intende anzi incentivare e valorizzare anche attraverso tali eventi. Le scelte operate sono state frutto di un’attenta ponderazione, tenendo conto delle opportunità complessive e delle necessarie autorizzazioni. Al termine delle iniziative sarà comunque effettuato un bilancio del lavoro svolto, i cui esiti saranno considerati per le future programmazioni.



L’amministrazione accoglie le osservazioni espresse dagli operatori economici come contributo utile e costruttivo. Al contempo, ritiene opportuno ricordare che la collaborazione con il tessuto produttivo cittadino si è già tradotta in azioni concrete, come la realizzazione delle luminarie sul territorio comunale che, per la prima volta, sono state interamente sostenute dall’Amministrazione, sollevando le attività commerciali da qualsiasi onere con un affidamento triennale. Siamo sicuri che, in tempi di crisi del settore, questa novità- inaspettata dalla categoria - abbia trovato il gradimento dei commercianti e della stessa Ascom.



Nel rinnovare la disponibilità a proseguire un dialogo costante e partecipato in vista delle prossime iniziative, si porgono cordiali saluti".