"La sicurezza è una priorità, nessuna tolleranza per chi offende la città"

In merito allo spiacevole episodio di violenza verificatisi nel pomeriggio di ieri in via Gino Alfani, l’Amministrazione Comunale esprime ferma condanna verso atti che nulla hanno a che vedere con lo spirito di aggregazione e festa che deve caratterizzare la fine dell’anno nella nostra città.
“Quanto accaduto è inaccettabile – dichiara il Sindaco Corrado Cuccurullo - Non va permesso che il comportamento irresponsabile di pochi individui rovini la serenità di migliaia di cittadini e di tanti giovani che erano in strada per trascorrere un momento di gioia. I violenti vanno perseguiti con la massima severità”.
L’Amministrazione è in costante contatto con le forze dell’ordine, che hanno già avviato le indagini per identificare i responsabili attraverso l'acquisizione di diversi filmati.
“Siamo consapevoli delle preoccupazioni espresse dai cittadini e dai genitori – sostiene il vicesindaco Tania Sorrentino Cerrato - La sicurezza urbana è una sfida che affrontiamo ogni giorno e quanto successo ieri ci spinge a essere ancora più incisivi. A breve si svolgerà un tavolo di coordinamento urgente dove l’Amministrazione Comunale chiederà alle forze dell'ordine un potenziamento del presidio del territorio durante i grandi eventi e nei luoghi di maggiore affluenza, affinché non si ripetano mai più scene di panico come quelle a cui abbiamo assistito”.