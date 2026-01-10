Castellammare di Stabia: si inaugura la nuova sede dell'istituto comprensivo La struttura ospita la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado

Inaugurazione della nuova sede dell’istituto comprensivo 2 Panzini plesso C. Salvati, lunedì 12 gennaio 2026 alle ore 10.00, in via Moscogiuri, a Castellammare di Stabia.

La struttura ospita la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado ed è situata nel quartiere di Scanzano. L’opera è stata realizzata grazie a un finanziamento di 3 milioni di euro e si caratterizza per spazi didattici moderni, innovativi e funzionali.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Luigi Vicinanza, intende integrare il nuovo plesso nel tessuto del quartiere, prevedendo l’apertura delle aree esterne alla cittadinanza.

L’obiettivo è la creazione di un parco urbano accessibile a tutti, sul modello di altri interventi già realizzati in città.