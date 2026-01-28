Torre Annunziata: sversamenti di rifiuti e abusivismo edilizio Interventi della polizia locale: informata l'autorità giudiziaria

Lotta all'inquinamento ambientale. Operazione della polizia locale di Torre Annunziata contro gli sversamenti indiscriminati di rifiuti e l’abusivismo edilizio.

Gli agenti della municipale, agli ordini del comandante Gianluigi Palazzo, sono intervenuti in via Parini dove è stato bloccato un uomo intento a sversare i rifiuti in strada da un Apecar. E' stato denunciato e il mezzo sequestrato.

Nel corso della mattinata, insieme al personale dell’ufficio tecnico comunale, gli agenti sono intervenuti in via Carminiello per sequestrare un'area.

Portata alla luce un'attività edilizia non autorizzata con l’obiettivo di mutare la destinazione d’uso, da fondo agricolo ad area urbana. All’interno del terreno la polizia municipale ha rinvenuto un manufatto abusivo ad uso ufficio, dotato di impianto elettrico, idrico e scarico delle acque e un pozzetto prefabbricato.

Tutta l’area è stata sottoposta a sequestro. Gli agenti hanno provveduto a denunciare all’autorità giudiziaria il proprietario, la ditta esecutrice e il direttore dei lavori, ordinando la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi.