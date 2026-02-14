Casola di Napoli: il carnevale inclusivo di Pulcinella L'attore Angelo Iannelli porta sorrisi nelle scuole

Una mattinata di colori, musica e inclusione ha animato le scuole primarie e dell’infanzia di Casola di Napoli, dove si è svolta la festa di carnevale con un ospite d’eccezione: l’ambasciatore del sorriso Angelo Iannelli, noto interprete di Pulcinella e recentemente insignito della cittadinanza onoraria per il suo impegno a favore dei bambini e dei ragazzi speciali.



L’iniziativa rientra nel cartellone degli eventi inclusivi promossi dalla città metropolitana di Napoli e realizzati in sinergia con il comune di Casola, l’associazione "Abili alla vita Aps" e gli istituti scolastici del territorio.

A rappresentare l’amministrazione comunale erano presenti il sindaco Alfredo Rosalba, l’assessore alle politiche sociali Rachele Cascone per l’associazione Abili alla vita il presidente Pasquale Santarpia. Tutti hanno espresso soddisfazione per la forte partecipazione e per il clima di entusiasmo che ha accompagnato l’intera mattinata.

Tra canti, balli e giochi, i bambini hanno interagito con Pulcinella e con il burattino Gennarino, alcuni bambini hanno interpretato le figure di Pulcinella e Colombina trasformando l’evento in un vero laboratorio ludico e pedagogico tra la gioia delle maestre in particolare della dirigente scolastica Anna Pia Pelella.



L’appuntamento ora è per il 17 febbraio, quando le strade di Casola ospiteranno la grande festa di carnevale.