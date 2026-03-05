Gragnano: Nello D'Auria incontra le studentesse rientrate dagli emirati Carolina, Benedetta, Ilaria, Melissa e la loro compagna di viaggio saranno ricevute dal sindaco

Sabato 7 marzo alle ore 12, presso la casa comunale di Gragnano, il sindaco Nello D’Auria accoglierà ufficialmente le cinque studentesse gragnanesi protagoniste della vicenda raccontata nei giorni scorsi dalla stampa nazionale, rientrate in Italia dopo i momenti di forte tensione vissuti negli Emirati Arabi a causa della crisi internazionale.



Carolina, Benedetta, Ilaria, Melissa e la loro compagna di viaggio saranno ricevute dal primo cittadino in un incontro istituzionale ma soprattutto umano, con cui l’amministrazione comunale intende esprimere la vicinanza dell’intera comunità alle giovani che hanno affrontato lontano da casa giorni di paura, incertezza e attesa.

Un momento significativo anche per ribadire il valore della pace, della libertà e della dignità umana, principi fondanti della Repubblica e patrimonio da custodire soprattutto nelle nuove generazioni.



L’iniziativa rappresenta un gesto di accoglienza e di orgoglio per tutta la città, che ha seguito con apprensione la vicenda delle ragazze e oggi celebra il loro ritorno come un segnale di speranza e di comunità.



Gragnano abbraccia le sue ragazze, riconoscendo nel loro coraggio e nella loro esperienza un messaggio forte per tutti: anche nei momenti più difficili, i valori della pace e della solidarietà restano la strada su cui costruire il futuro.