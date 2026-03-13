Torre Annunziata alla borsa mediterranea del turismo 2026 Un momento fieristico di primo piano nel panorama degli appuntamenti di settore

Il comune di Torre Annunziata alla borsa mediterranea del turismo 2026. La kermesse, in corso a Napoli fino al 14 marzo e giunta alla 29^ edizione, rappresenta un momento fieristico di primo piano nel panorama degli appuntamenti di settore.

Per l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Corrado Cuccurullo si tratta del secondo anno consecutivo presente alla Bmt, diventato negli anni luogo di incontro tra operatori del settore turistico, imprese e istituzioni.

"Partecipare alla Bmt fa parte di un percorso più ampio intrapreso dall’amministrazione per rilanciare in chiave turistica la città - spiega l’assessore al turismo Alfonso Ascione - Torre Annunziata non è solo Oplontis, ma anche è anche culla dell’arte bianca e sede del museo delle armi all’interno dello spolettificio. Partecipare alla borsa del turismo è un’occasione per creare relazioni e avviare partnership".