Manna: "Programmiamo il futuro con Conte" Il direttore sportivo a Sportmediaset: "McTominay? Parliamo, lui ama Napoli"

La qualificazione alla UEFA Champions League resta la priorità assoluta del Napoli, nonostante una stagione segnata da numerosi infortuni. A ribadirlo è il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna, intervenuto ai microfoni di Sportmediaset per tracciare un primo bilancio dell’annata e guardare già alla programmazione futura insieme all’allenatore Antonio Conte.

Champions priorità, stagione comunque positiva

Nonostante le difficoltà legate ai tanti stop fisici, il dirigente sottolinea come l’obiettivo fissato a inizio stagione – chiudere tra le prime quattro – sia rimasto sempre centrale.

Secondo Manna, la crescita della squadra e il recupero di alcuni protagonisti stanno consentendo al Napoli di mantenere una posizione competitiva in classifica, in linea con le ambizioni del club.

Il ds azzurro evidenzia inoltre il valore del percorso recente: in due anni il Napoli ha conquistato uno scudetto considerato inatteso e ha aggiunto in bacheca la Supercoppa Italiana, risultati che contribuiscono a rendere positivo il giudizio complessivo sulla stagione in corso.

McTominay e il legame con la piazza

Tra i temi affrontati anche la situazione di Scott McTominay, uno dei giocatori più apprezzati dalla tifoseria. Il centrocampista scozzese ha un contratto fino al 2028 e, stando alle parole di Manna, non avrebbe manifestato alcuna intenzione di lasciare Napoli.

Il club, pur riconoscendo l’importanza del calciatore, non avrebbe ricevuto offerte ufficiali e mantiene con lui un dialogo definito “chiaro e franco”.

Var, richiesta di maggiore coerenza

Altro punto centrale dell’intervista è il tema del VAR. Per il dirigente partenopeo è necessario un confronto con i vertici arbitrali per chiarire le “zone d’ombra” del protocollo.

Manna sottolinea come la tecnologia, nata per garantire maggiore oggettività, finisca talvolta per generare interpretazioni diverse da gara a gara, invitando a un utilizzo più mirato e coerente, anche alla luce delle differenze riscontrate rispetto alle competizioni europee.

Mercato e prospettive: fiducia su Alisson e programmazione con Conte

Sul fronte mercato, spazio alle valutazioni sui rinforzi di gennaio, tra cui Alisson Santos, il cui impatto è stato giudicato positivo per atteggiamento e rendimento. Il diritto di riscatto sarebbe già definito, rendendo la sua permanenza una prospettiva concreta.

Infine, Manna conferma la piena sintonia con Conte nella pianificazione della prossima stagione: il lavoro svolto finora viene definito “incredibile e positivo”, con la convinzione che, in contesti differenti, i risultati avrebbero potuto essere ancora migliori.