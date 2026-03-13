Aumenti retributivi Eav, Simeone: "Serve chiarezza" "Aumento del 10% per parte del personale, se confermato si creerebbero tensioni"

Preoccupazione per la gestione delle politiche retributive all’interno di EAV. A sollevarla è il presidente della Commissione Trasporti del Consiglio comunale di Napoli e componente della Commissione Trasporti regionale Nino Simeone, intervenuto dopo le segnalazioni delle organizzazioni sindacali relative a presunti aumenti salariali riconosciuti ad alcuni dipendenti.

Secondo Simeone, la decisione dell’azienda di attribuire un incremento retributivo del 10% a una parte del personale, se confermata, potrebbe generare tensioni interne e creare disparità tra i lavoratori.

Il consigliere sottolinea come una società interamente partecipata dalla Regione debba adottare criteri chiari, oggettivi e verificabili nella gestione delle risorse umane.

Il presidente della Commissione Trasporti ha già informato il governatore della Regione Campania Roberto Fico e l’assessore regionale competente, annunciando ulteriori iniziative istituzionali.

Nelle prossime ore Simeone formalizzerà a Eav la richiesta di un report aggiornato che includa la situazione della pianta organica, gli avanzamenti di carriera, gli adeguamenti retributivi e le eventuali variazioni di inquadramento riconosciute nell’ultimo anno.

L’obiettivo, spiega il consigliere, è garantire trasparenza e uniformità nelle scelte aziendali, evitando decisioni che possano compromettere il clima interno e la fiducia dei lavoratori.