Casoria, ripristino del manto stradale in via Duca d’Aosta L'annuncio del sindaco Raffaele Bene

Proseguono gli interventi di sistemazione delle strade cittadine dopo i lavori effettuati sulla rete elettrica e sui sottoservizi.

Nelle giornate di martedì 17 e mercoledì 18 marzo saranno infatti eseguite le operazioni di ripristino del manto stradale in via Duca d’Aosta, uno degli interventi previsti nel programma di lavori che nelle ultime settimane ha interessato diverse arterie della città.

Le attività rientrano negli interventi realizzati per il completamento degli scavi effettuati nelle scorse settimane e che hanno coinvolto anche via Mazzini, via Diaz e il raccordo con via San Mauro. Terminato il ripristino di via Duca d’Aosta, i lavori proseguiranno con le ulteriori operazioni necessarie per completare definitivamente gli interventi nelle altre strade interessate.

L’amministrazione comunale sta seguendo con attenzione tutte le fasi delle attività, con l’obiettivo di garantire tempi rapidi e limitare quanto più possibile i disagi per cittadini, residenti e automobilisti.

"Si tratta di lavori importanti per migliorare le infrastrutture della città e rendere più efficienti i servizi a disposizione dei cittadini» ha dichiarato il sindaco di Casoria Raffaele Bene. «Sappiamo che la presenza dei cantieri può creare qualche disagio temporaneo, ma sono interventi necessari per garantire una rete moderna e sicura".

Il primo cittadino ha inoltre sottolineato l’impegno dell’amministrazione nel monitorare costantemente l’andamento dei lavori. "Stiamo seguendo ogni fase degli interventi con grande attenzione per garantire il rispetto dei tempi e la corretta esecuzione delle opere".

Sui lavori è intervenuto anche l’assessore ai lavori pubblici Andrea Capano. "Gli interventi di ripristino del manto stradale rappresentano l’ultima fase dei lavori effettuati nelle scorse settimane sulla rete elettrica e sui sottoservizi. Il nostro obiettivo è restituire ai cittadini strade completamente sistemate e sicure nel minor tempo possibile".

Al termine degli interventi in via Duca d’Aosta, il programma di lavori proseguirà nelle altre strade coinvolte fino al completamento dell’intero piano di ripristino