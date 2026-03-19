Rigenerazione urbana: 16 milioni di euro per la Castellammare del futuro Tra gli obiettivi principali il recupero del patrimonio storico-indentitario e paesaggistico

Oltre 16 milioni di euro per la rigenerazione urbana della città. È il fulcro del provvedimento che la giunta comunale di Castellammare di Stabia, guidata dal sindaco Luigi Vicinanza, proporrà al consiglio comunale attraverso l’adozione del documento di orientamento strategico (Dos) e la proposta di programma di rigenerazione urbana sostenibile Prius).

Le risorse, pari a circa 16,2 milioni di euro nell’ambito della programmazione europea Fesr 2021–2027, rappresentano per l’amministrazione un’opportunità concreta per intervenire sul territorio e avviare un processo di trasformazione urbanistica atteso da anni.

Un passaggio strategico, arrivato oggi in giunta al termine di un percorso avviato nei mesi scorsi, con l’adesione al programma e la costruzione delle basi per partecipare alla nuova programmazione europea.

Tra gli obiettivi principali il recupero del patrimonio storico-indentitario e paesaggistico, l’abbattimento delle barriere architettoniche e la programmazione di interventi di ricucitura urbana, la creazione di spazi di aggregazione e fruizione collettiva, la realizzazione del sistema delle “Piazze dell’acqua”, l’implementazione di un ecosistema smart per azioni di digitalizzazione nell’ambito della sicurezza e della sostenibilità.

“Ci prepariamo a compiere un passo decisivo per il futuro di Castellammare di Stabia. Le risorse europee rappresentano un’opportunità concreta, forse irripetibile, per trasformare la città e intervenire in modo strutturale su spazi urbani, servizi e qualità della vita.

Si inizia a delineare così la nostra visione di Castellammare, che mette insieme tradizione e innovazione con il proposito di valorizzare l’identità storica e, allo stesso tempo, costruire un modello di sviluppo moderno, sostenibile e inclusivo”, dichiarano il sindaco Luigi Vicinanza e il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Giuseppe Di Capua.