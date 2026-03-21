Piano di Sorrento: Epatite A, l'ordinanza del sindaco Cappiello

Il sindaco di Piano di Sorrento, Salvatore Cappiello, ha firmato un’ordinanza urgente per il contenimento della diffusione dell’Epatite A (HAV).
È disposto il divieto di somministrazione e consumo di frutti di mare crudi o non adeguatamente cotti in: esercizi pubblici, attività alimentari con consumo sul posto, attività di produzione per consumo immediato.
Si invita tutta la popolazione a: non consumare frutti di mare crudi, anche a casa consumare solo alimenti ben cotti, lavare accuratamente frutta e verdura, utilizzare esclusivamente acqua sicura, rispettare rigorose norme igieniche nella preparazione degli alimenti, evitare la manipolazione di cibo in presenza di sintomi gastrointestinali.
Saranno intensificati i controlli sul territorio. Le violazioni comportano sanzioni e, nei casi più gravi, la sospensione dell’attività.
L’ordinanza è immediatamente in vigore e resterà valida fino a nuove valutazioni delle autorità sanitarie.
Si raccomanda la massima collaborazione per la tutela della salute di tutti.