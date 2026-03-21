Vico Equense: al via un censimento per mappare i talenti dell'arte istintiva L’arte spontanea sfida la perfezione digitale

È stato presentato ufficialmente sabato 21 marzo, presso il Cinema Teatro Aequa, il progetto “Aequa Spont Art - L’imperfezione come risorsa: tra arti spontanee e frontiere digitali”. L’iniziativa, promossa dal Nuovo Cinema Aequa, mira a trasformare il territorio in un hub internazionale per l’arte spontanea, celebrando la bellezza dell’istinto contro l’estetica patinata degli algoritmi.

Alla conferenza stampa di presentazione hanno preso parte figure di rilievo del panorama culturale e istituzionale:

Giuseppe Aiello, Sindaco di Vico Equense, per i saluti istituzionali;

Bruno Alvino, Presidente della Soc. Coop. Cineteatro Aequa;

Derrick de Kerkhove, Accademico e Direttore Scientifico della rivista Media Duemila;

Rosanna Romano, Direttore Generale della Direzione Cultura della Regione Campania;

Maria Pia Rossignaud, Giornalista e Vicepresidente dell’Osservatorio TuttiMedia;

Pier Paolo Provenzano, Presidente dell’Associazione La Terza Classe.

L’incontro ha visto la partecipazione del Gruppo Folk “La Terza Classe”. Il coordinamento del progetto è a cura dell’Associazione Opera aps.

Il progettro e la filosofia

“Aequa Spont Art” nasce per dare voce all’arte spontanea nell'era digitale, creando un ponte tra l'anziano custode di tecniche antiche e il giovane artista digitale. Il percorso si articola in tre fasi: una “Chiamata alle Arti” per mappare i talenti nascosti (dalla poesia alla Glitch Art), la creazione di un’Area Museale Digitale con certificazione NFT e, infine, la realizzazione di un Villaggio dell’Istinto e un Festival Open Air ispirati ai principi del New Bauhaus Europeo.

Partner e sostegni istituzionali

L’iniziativa gode del patrocinio morale del Comune di Vico Equense ed è un'attività finanziata con risorse del PR CAMPANIA FESR 2021-2027 (Asse Prioritario 1, RSO1.3, Azione 1.3.1).

Il progetto si avvale inoltre del contributo dei seguenti partner tecnici e culturali: Cantine Torre Ferano, Aerma Polani, AI Ecosystem Lab, Libreria Ubik Vico Equense.

Come partecipare

La "Chiamata alle Arti" è aperta a tutti. Per partecipare al censimento e consultare il regolamento, è possibile visitare il sito ufficiale: http://www.aequa.it/spontart.html