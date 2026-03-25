"Sii saggio, guida sicuro": formazione e prevenzione ad Afragola Giornata di studio incentrata sulla sicurezza stradale

Grande successo per l’evento "Sii saggio, guida sicuro"che si è tenuto presso l’Istituto Europa Unita di Afragola nel quartiere Salicelle.

La manifestazione ha avuto inizio con l’inno nazionale cantato dagli studenti e l’alza bandiera, poi l’accoglienza degli alunni che hanno suonato in modo egregio vari pezzi musicali.

La giornata di formazione sulla sicurezza stradale in una sala gremita di alunni ed insegnati moderata da Alfonso Giarletta, Event manager associazione I Meridiani, è stata aperta dalla dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Europa Unita Libera Sannino.

Sono seguiti gli interventi della Dirigente del Commissariato di Afragola Vice Questore Manuela Marafioti e del Commissario Straordinario del Comune di Afragola Vice Prefetto Ferdinando Mone. La giornata di studio è continuata con gli interventi tecnici sul Codice della Strada e sulla sicurezza stradale del Dirigente Comandante della Polizia Locale di Afragola Colonnello Antonio Piricelli, del Comandante della Compagnia Carabinieri di Casoria Capitano Valentina Bianchin e dI Maria Rella Riccardi ricercatrice di Strada, Ferrovie ed Aereoporti UniNA Federico II.