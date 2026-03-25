Lavora nella tua città: un progetto per mettere in rete imprese e lavoratori La sfida di Sant’Antonio Abate nel napoletano

Sant’Antonio Abate si mette in movimento per valorizzare le proprie risorse e costruire nuove opportunità sul territorio.

È questo l’obiettivo di Lavora nella tua città, l’iniziativa promossa dall’avvocato Anna De Stefano, pensata per creare un ponte concreto tra chi cerca lavoro e chi lo offre.

Il progetto nasce dall’ascolto diretto del territorio. Da un lato cittadini, professionisti e giovani con competenze e ambizioni, dall’altro imprese e attività locali che faticano a trovare le figure giuste per crescere. Una distanza che non dipende dalla mancanza di lavoro o di volontà, ma dalla difficoltà di far incontrare domanda e offerta senza spostarsi dalla propria città.



Martedì 31 marzo, alle ore 17:00, presso il Ristorante “Maristella” di Sant’Antonio Abate, si terrà il primo incontro tra aziende e aspiranti lavoratori, con l’obiettivo di avviare concretamente questa rete.

Si tratterà di veri e propri colloqui di lavoro. A chi è interessato a trovare occupazione, infatti, chiediamo di portare il proprio curriculum vitae.



Lavora nella tua città si propone come uno spazio di connessione tra competenze e opportunità, favorendo il dialogo diretto tra persone e realtà produttive locali.

"Sant’Antonio Abate è una città piena di capacità, competenze e talenti, ma troppo spesso queste energie non riescono a incontrarsi. Con questa iniziativa vogliamo creare una rete concreta tra cittadini e imprese, perché crediamo che il futuro del territorio passi dalla valorizzazione delle risorse locali e dalla capacità di fare comunità», ha dichiarato Anna De Stefano.



L’iniziativa ha già raccolto un forte interesse: numerose le email ricevute da parte di cittadini e professionisti pronti a mettersi in gioco, così come da imprenditori alla ricerca di personale. Un segnale chiaro della necessità di uno strumento capace di facilitare l’incontro tra competenze e opportunità. Il progetto prevede la creazione di un canale diretto di contatto e un’attività di coordinamento dedicata, con l’obiettivo di accompagnare concretamente l’incontro tra domanda e offerta e rafforzare il tessuto economico e sociale della città.

Lavora nella tua città è aperta a imprenditori e aziende alla ricerca di personale e a tutti i cittadini in cerca di lavoro e desiderosi di rimettersi in gioco. Per partecipare, in maniera completamente gratuita, è possibile scrivere all’indirizzo email: lavoranellatuacitta@gmail.com

La forza di una città sta nella sua rete. E il futuro, a volte, inizia proprio da qui...