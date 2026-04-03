Nola, "Museo impossibile": presentata l'anteprima alla camera del deputati Il valore della diversità e l’importanza di ridurre le disuguaglianze sociali

L’associazione artistica culturale SeminArte ha presentato alla camera dei deputati l’anteprima del testo narrativo elaborato dai piccoli artisti dal titolo "Museo impossibile".

Una delegazione composta dai piccoli Ginevra Miele, Gennaro Franzese, Giancarlo Franzese, Cosimo Corrado Casilli, Giulio Casilli, con il presidente dell’associazione Alessandra Bosone, la musicista e cantante Fiorella Boccucci e il giornalista Nello Fontanella, è stata ospite del vice presidente della Camera dei Deputati Sergio Costa al quale hanno presentato il loro lavoro ispirato all’obiettivo 10 dell’Agenda 2030 “Ridurre le disuguaglianze“.

Una storia fantastica ambientata al museo possibile dove i bambini svolgono i laboratori d’arte contemporanea e che parla di un "quadro brutto che si sente sminuito dalla bellezza delle altre opere e si adopera per danneggiarle e ostacolare il regolare svolgimento delle attività museali".

Un museo quindi dove accadono cose strane e nascono sempre nuove avventure (da cui il titolo “Museo Impossibile") ma che riserva belle sorprese a chi apprezza la bellezza della diversità .

Una storia che sottolinea il valore della diversità e l’importanza di ridurre le disuguaglianze sociali. I bambini hanno mostrato anche alcune opere create in occasione della mostra

"Obiettivo 5 sulla parità di genere, esposte il 25 novembre presso il Real Albergo dei Poveri a Napoli in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. Copia dell'anteprima del lavoro è stata donata all'onorevole Sergio Costa, insieme ad alcune opere e all'onorevole Annarita Patriarca intervenuta alla cerimonia.

Dopo la presentazione i piccoli hanno visitato il Palazzo di Montecitorio soffermandosi nella sala dedicata ad Aldo Moro, al Transatlantico, nel corridoio dei busti e assistendo poi alla discussione in aula dalle tribune riservate al pubblico. Ora il libro sarà edito e presentato ufficialmente al pubblico.