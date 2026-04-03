Pasqua e Pasquetta a Castellammare: c'è una buona notizia Domenica 5 aprile apertura straordinaria del museo civico, torna la tradizione del lunedì di Pozzano

La cultura, la storia e le tradizioni popolari si fondono nel ricco calendario di eventi promosso e sostenuto dal Comune di Castellammare di Stabia per le festività pasquali.

Domenica 5 aprile resterà aperto gratis in via eccezionale, dalle ore 9 alle 13.30, il nuovo percorso didattico del Museo Civico, ospitato nella Reggia di Quisisana. L’iniziativa è nata lo scorso febbraio da un accordo tra il Parco Archeologico di Pompei e il Comune di Castellammare di Stabia ed è affidata agli operatori del Pompeii Children's Museum.

L’esperienza prende avvio dalle sale del Museo Archeologico di Stabia “Libero D’Orsi”, ricche di reperti, affreschi e testimonianze provenienti dalle ville romane della collina di Varano e dall’ager stabianus, e prosegue al quarto piano, negli spazi del Museo Civico, dove postazioni interattive e gallerie multimediali raccontano Castellammare di Stabia attraverso le sue eccellenze: dalla tradizione cantieristica alle tipicità gastronomiche, dalle acque termali ai campioni dello sport, fino ai protagonisti della scena culturale, del teatro e della letteratura. Mentre a Pasqua l'ingresso sarà libero per tutti, normalmente l'allestimento nella Reggia è aperto solo su prenotazione per gruppi di massimo 25 persone il mercoledì e il giovedì. Info al numero 351 3566945.

Il 6 aprile torna invece l’appuntamento con il "Lunedì di Pozzano", una delle più antiche tradizioni di cui si ha memoria nella città di Castellammare di Stabia. Anche quest’anno il programma religioso sarà arricchito da un suggestivo programma civile: alle ore 11 i cantori pellegrini Laura Paolillo e Vincenzo Romano saranno i protagonisti della Tammurriata alla Madonna. Alle ore 13 è previsto il tradizionale pranzo conviviale, al termine del quale si svolgerà sul sagrato la Tammurriata Libera: un momento dedicato a canti e balli popolari promosso dai gruppi Paranza di Monte Coppola e Tammorra Pimontese.

Alle ore 15.00, invece, in programma una visita guidata al grande patrimonio d’arte della Basilica. Per quanti vorranno raggiungere il Santuario a piedi il "Comitato Identità Stabiese" promuove una passeggiata culturale con partenza alle ore 10.00 da Piazza Giovanni XXIII.