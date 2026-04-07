Ampliata la fascia di età per lo screening alla mammella Acerra, il sindaco d’Errico: "Accolte le nostre richieste, prevenzione priorità"

"Un obiettivo raggiunto grazie all’incessante lavoro svolto dall’amministrazione comunale in sinergia con le istituzioni coinvolte".

E’ quanto sottolinea il sindaco di Acerra Tito d’Errico dopo il via libera dell’Asl Napoli 2 Nord all’ampliamento delle fasce di età per lo screening della neoplasia alla mammella. La deliberazione, in particolare, estende alle donne in fascia di età tra i 45-49 anni e tra i 70-74 anni le attività di prevenzione del tumore alla mammella.

"Un ampliamento che abbiamo fortemente voluto ed ottenuto e per questo ringrazio il direttore generale dell’Asl Napoli 2 Nord Monica Vanni ed il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Luigi Castellone.

Un esempio di sinergia istituzionale che lavora per i cittadini fornendo risposte concrete a quelle che sono le esigenze del territorio" ha spiegato il sindaco. "La prevenzione - ha aggiunto - rappresenta una priorità di questa amministrazione con l’implementazione degli screening che è sempre stato un obiettivo del nostro programma di governo.

Solo con la prevenzione e la diagnosi precoce per cure più efficaci abbiamo la possibilità di contrastare le patologie neoplastiche. Il mio invito ai cittadini è di partecipare a questi screening e a tutte le attività di prevenzione programmate che si svolgeranno prossimamente ad Acerra".