Castellammare di Stabia: inaugurato il sentiero della cascata del Rio Lavello Un percorso lungo circa 1500 metri che racconta un passato di ingegno

Inaugurato oggi a Castellammare di Stabia il Sentiero della cascata del Rio Lavello nel cuore del Parco dei Monti Lattari. Un percorso lungo circa 1500 metri che racconta un passato di ingegno, costruire un acquedotto in una zona impervia per un tracciato di 23 km, partendo da una quota di circa 1000 m dal livello del mare, non dovette essere una cosa semplice. Sono ancora oggi visibili lo speco dei lunghi canali, i pozzetti d’ispezione e di deviazione nonché gli archi canale.

Il sentiero attraversa tre ruscelli e una folta vegetazione, una ricca e varia macchia mediterranea, ma ci sono le antiche fornaci, di epoca angioina, che sono state in funzione fino agli anni ’50. Insomma un percorso che racconta secoli di storia. Il progetto ha visto il coinvolgimento degli alunni della scuola elementare San Marco Bonito Cosenza, guidati dall’insegnante Anna Di Capua socia Archeoclub, hanno realizzato delle splendide mattonelle dipinte a mano, in cui hanno illustrato i processi di lavorazione delle fornaci per la cottura della calce, le opere di ingegneria idraulica, la flora che arricchisce i boschi. Un vero e proprio percorso didattico, un modello di scuola all’aperto, in cui sono i studenti a raccontare ciò che hanno studiato in classe.

Al progetto hanno partecipato alcuni soci Archeoclub, Adriano Stinca per la parte botanica, Ricercatore dell’Università Vanvitelli; Donnarumma Pasquale come guida escursionistica Agem. Il progetto complessivo è stato redatto dal socio fondatore Massimo Santaniello. Nel progetto è stato coinvolto il CAI di Castellammare di Stabia nella persona di Raffaele Luise, profondi conoscitori dei sentieri, grazie al quale abbiamo potuto inserire la Guglia Castellano, una roccia che forma un arco naturale e banco di prova per l’arrampicata degli alpinisti”.

Lo ha annunciato Vincenzo Esposito, Presidente Archeoclub d’Italia sede di Castellammare di Stabia che ha costantemente seguito la realizzazione.

Il sentiero è stato inaugurato oggi alla presenza del sindaco di Castellammare di Stabia Luigi Vicinanza e del presidente dell’Ente Parco Vincenzo Peluso.

Una grande storia! Il sentiero è lungo l’Antico Acquedotto Borbonico realizzato per alimentare le fontane del re tra il 1791 e il 1793.