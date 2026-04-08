Castellammare, villa comunale: 58 nuovi alberi da novembre ad oggi Prosegue l’attività di riqualificazione del verde urbano e di valorizzazione dell’arenile

Cinquantotto tra alberi e arbusti, oltre a circa 150 piante erbacee ornamentali, messi a dimora da novembre ad oggi in villa comunale.

La città di Castellammare di Stabia prosegue l’attività di riqualificazione del verde urbano e di valorizzazione dell’arenile.

Nel dettaglio in meno di sei mesi sono stati piantati 22 lecci, 12 alberi del rosario, 9 jacarande, 3 tamerici, 3 arbusti di agnocasto e 9 piante aromatiche di elicriso, a cui si aggiungono circa 150 esemplari di margherita africana.

"Gli interventi in Villa comunale rappresentano un ulteriore tassello nel percorso di cura e valorizzazione del verde cittadino realizzato nell’ambito di un più ampio progetto di riforestazione urbana e adattamento ai cambiamenti climatici.

Stiamo lavorando con continuità per restituire decoro e qualità agli spazi pubblici, con azioni concrete e programmate.

Dopo la ritrovata balneabilità nel tratto di mare antistante la Villa, il nostro obiettivo ora è rendere Castellammare sempre più sostenibile, attraverso una gestione attenta del patrimonio arboreo e nuove piantumazioni che proseguiranno anche nei prossimi mesi", dichiara il sindaco Luigi Vicinanza.