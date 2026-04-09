Casoria: nasce il centro per la famiglia, nuovi servizi per genitori e minori "Un passo importante per rafforzare la rete sociale cittadina"

Un nuovo punto di riferimento per le famiglie del territorio. Martedì 14 aprile alle ore 16, in via Pio XII 130, sarà inaugurato il Centro per la Famiglia, un servizio pensato per offrire supporto concreto a genitori, bambini e nuclei familiari in difficoltà o in fase di cambiamento.

“Mettiamo al centro le famiglie e soprattutto i diritti dei più piccoli”, dichiara il sindaco Raffaele Bene. “Questo progetto rappresenta un passo importante per rafforzare la rete sociale cittadina e dare risposte concrete ai bisogni del territorio”.

Il Centro nasce con l’obiettivo di creare uno spazio di ascolto, accompagnamento e sostegno, integrando diversi strumenti e servizi. Tra le principali novità, l’istituzione del Registro della bi-genitorialità, che punta a garantire ai figli la continuità del rapporto con entrambi i genitori anche in situazioni di separazione o conflitto familiare.

Prevista inoltre la creazione dell’Albo delle famiglie affidatarie, un elenco strutturato che consentirà di promuovere e sostenere percorsi di affido familiare, rafforzando il sistema di accoglienza sul territorio.

“Non si tratta solo di un servizio, ma di un percorso di comunità”, aggiunge Bene. “Vogliamo costruire una città più attenta, inclusiva e capace di prendersi cura delle persone”.

Accanto a questi strumenti, il Centro offrirà servizi di supporto alla genitorialità, mediazione familiare e accompagnamento sociale, rivolti a famiglie che attraversano momenti di difficoltà o che necessitano di orientamento.

Un ruolo centrale nella realizzazione del progetto è stato svolto dall’assessore alle Politiche Sociali Salvatore Iavarone. “Abbiamo lavorato per costruire un servizio utile e accessibile”, spiega. “Il nostro obiettivo è affiancare le famiglie, prevenire situazioni di disagio e offrire strumenti concreti per affrontare le criticità”.

Il Centro per la Famiglia si inserisce in una visione più ampia di welfare territoriale, che punta a rafforzare la collaborazione tra istituzioni, operatori sociali e associazioni.

All’inaugurazione interverranno, oltre al sindaco Raffaele Bene e all’assessore Salvatore Iavarone, anche Antonio Chianese, coordinatore dell’Ambito n.18, Tullia Di Mauro, Rup del progetto, Gaetana Triola, Dec del progetto, e Giovanni Tagliaferri, presidente di Solidarity.

L’evento inaugurale sarà un momento di confronto e condivisione aperto alla cittadinanza, per

presentare nel dettaglio le finalità del servizio e le opportunità che offrirà alla comunità locale.