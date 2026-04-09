Torre Annunziata: dopo dieci anni riapre la palestra dell’IC Siani La palestra tornerà ad essere utilizzata dalla platea scolastica dopo dieci anni

Si terrà mercoledì 15 aprile alle ore 9.30 l’inaugurazione della palestra del plesso Pascoli Siani” di via Tagliamonte.

La palestra è stata ristrutturata grazie ai fondi che ha messo a disposizione il Comune, delegando direttamente la dirigenza scolastica per le attività di manutenzione ordinaria.

La palestra tornerà ad essere utilizzata dalla platea scolastica dopo dieci anni.

"La riapertura della palestra è un traguardo importante raggiunto grazie alla sinergia tra il Comune e la scuola - affermano il sindaco Corrado Cuccurullo e l’assessore all’edilizia scolastica Lina Nappo - La decisione, unica forse in Italia, di destinare i fondi per la manutenzione ordinaria direttamente alle scuole, consente alle dirigenti di operare con maggiore celerità".

La palestra sarà intitolata alla piccola Sofia Milillo, studentessa della scuola deceduta prematuramente pochi mesi fa.