Trasporto pubblico locale a Gragnano: al via il nuovo servizio L'amministrazione comunale punta su mobilità, qualità e inclusione

L’amministrazione comunale dà il via al nuovo servizio di trasporto pubblico locale, un intervento strategico pensato per migliorare la mobilità urbana e rispondere in modo concreto alle esigenze dei cittadini. Si tratta di un momento storico per la città: è la prima volta che Gragnano si dota di un servizio strutturato di trasporto pubblico locale.

Il servizio nasce come servizio minimo aggiuntivo, istituito dall’Ente per rispondere ai bisogni di mobilità del territorio e garantire collegamenti più efficienti, in particolare verso le aree periferiche e i principali servizi cittadini.

Il servizio interesserà l’intero territorio comunale, con particolare attenzione alle aree periferiche e montane, garantendo collegamenti efficienti verso scuole, uffici pubblici e servizi essenziali.

Il trasporto vedrà due linee sette giorni su sette, la linea gialla, partirà dalla frazione di castello e raggiungerà via Castellammare, attraversando tutto il centro, la linea rossa invece, partirà dal parco imperiale e raggiungerà la frazione di Iuvani.

L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di politiche volte a rafforzare l’accessibilità, la continuità e la qualità dei servizi pubblici locali.

Il nuovo modello organizzativo, ispirato a quello delle grandi città è basato su elevati standard di qualità e su un attento equilibrio economico-finanziario. Si introduce, infatti, un titolo di viaggio a costo contenuto, con una durata pensata per consentire lo svolgimento di commissioni, acquisti e altre attività utilizzando un unico ticket.

“Questo risultato è il frutto di un lavoro serio, responsabile e lungimirante dell’Amministrazione, che ha saputo coniugare sostenibilità economica, qualità del servizio e attenzione concreta ai bisogni dei cittadini. Abbiamo scelto una strada chiara: investire nei servizi pubblici per migliorare la vita quotidiana della nostra comunità e garantire pari opportunità di mobilità a tutti”, dichiara Nello D’Auria, Sindaco di Gragnano.

Con questo intervento Gragnano punta su un sistema di mobilità più efficiente, accessibile e vicino ai bisogni quotidiani dei cittadini