Pimonte: "Celebriamo l'arrivo delle primavera con "Hanami" Tradizione, bellezza e sapori locali

Pimonte celebra la primavera con Hanami: tra tradizione, bellezza e sapori locali. La manifestazione, ispirata all’antica tradizione giapponese della contemplazione dei ciliegi in fiore, rientra nel cartellone eventi finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli e si terrà domenica 12 e domenica 19 aprile a Riatiello, frazione Tralia. Voluta fortemente dall’amministrazione comunale (da un'idea dell'assessore Annalisa Starace) e in collaborazione con la Pro Loco, Hanami è ormai diventato un appuntamento simbolico per la comunità locale e per i tanti visitatori che scelgono di vivere un’esperienza immersiva tra natura, cultura e gastronomia. E così il 12 e 19 aprile Pimonte si trasforma in un angolo di Giappone. Due giornate immersive tra colori, profumi e tradizioni, pensate per far vivere a tutti i visitatori l’Hanami in modo autentico. All’Hanami 2026, il cibo è parte dell’esperienza. Ci sarà infatti un percorso gastronomico che fonde tradizione giapponese e sapori locali, con piatti pensati per sorprendere e raccontare il territorio. Inoltre, gli organizzatori hanno ideato un piccolo angolo dedicato all’artigianato nipponico: amigurumi, kokeshi, maneki neko, fuurin e tanti altri oggetti tradizionali da scoprire. Previste anche altre attività, con esperienze per tutte le età: Kendo (arte della spada giapponese), pittura e attività creative, esperienze con kimono, giochi e area manga e le novità con Manga Lovers Area e Cosplay Kids Contest. Previsti infine laboratori creativi, un’area relax, spettacoli e intrattenimento. "L’Hanami – afferma il sindaco Francesco Somma – è un evento della tradizione giapponese e rappresenta per noi una grandissima occasione di sviluppo del nostro territorio ricco di ciliegieti, che producono uno dei nostri 4 PAT (prodotto agroalimentare tradizionale): la Ciliegia di Pimonte”. Una vera e propria celebrazione delle eccellenze agricole locali dunque, tra antichi sapori, innovazione e sostenibilità. Con l'obiettivo di promuovere il brand turistico Pimonte Oasi Verde. “Oltre alla bellezza della fioritura – conclude il primo cittadino – Hanami offre spazi dedicati al relax, alla gastronomia a tema, a laboratori creativi e culturali per grandi e piccoli: un evento inclusivo, accessibile e coinvolgente, che riflette pienamente la visione dell’amministrazione comunale di una Pimonte sempre più viva, attrattiva e connessa al proprio territorio”.